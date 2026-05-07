Кварацхелия: «Впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы ради “ПСЖ”

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Сегодня быстрый гол был очень важен для “ПСЖ”. Я увидел, что Дембеле один, и мне просто нужно было отдать ему мяч. Он очень хорошо завершил атаку. Гордимся им и всей командой, потому что сегодня мы здорово боролись и проявили отличный командный дух.
Очень гордимся, что снова сделали это (вышли в финал Лиги чемпионов). Теперь нужно быть готовыми к финалу — впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы этому клубу. Уважаем все команды, но для нас важно играть в свою игру. Не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся к игре и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно, ведь это финал Лиги чемпионов, но нам просто нужно выйти и насладиться матчем", — цитирует официальный сайт УЕФА Кварацхелию.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.
«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.