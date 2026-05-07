Нойер: «К сожалению, “Бавария” забила слишком поздно»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после ничьей с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что команда разочарована, но впереди еще финал Кубка Германии.
«К сожалению, мы забили слишком поздно. У нас не было времени создать еще один момент или, может быть, заработать “стандарт”. “Баварии” просто не хватило ключевого момента в игре. Болельщики старались, команда старалась, но не хватило хладнокровия в штрафной “ПСЖ”.
Наша команда заслуженно завоевала титул в чемпионате Германии. С нетерпением ждем в Берлине финала Кубка Германии. Однако сейчас нас переполняет разочарование", — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
