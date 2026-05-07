Лаймер: «Баварии» не хватило последнего удара, по-настоящему явного стопроцентного момента"

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Тяжело. Всегда тяжело, когда вылетаешь из Лиги чемпионов после такого матча. В двухматчевом противостоянии на этом уровне все решают очень мелкие детали, несколько решений, несколько моментов. У меня все время было ощущение, что “Бавария” может все перевернуть. В итоге сегодня наша команда не победила, и, конечно, в таком матче это очень больно.

Такое ощущение, что «Баварии» не хватило последнего удара, по-настоящему явного стопроцентного момента. При этом у нас было много возможностей в штрафной «ПСЖ», но по сумме двух матчей нас от финала отделил один гол в противостоянии с очень, очень сильной командой", — цитирует официальный сайт УЕФА Лаймера.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.

«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.