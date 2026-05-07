Компани: «Баварии» нужно было действовать решительнее в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Я не умею долго грустить. Конечно, в итоге “Бавария” проиграла в двух очень равных матчах с очень сильным соперником. Нам нужно было действовать решительнее. Поздравляю “ПСЖ”. Для нас Лига чемпионов в этом сезоне завершена, но будет новый шанс — финал Кубка Германии, и для меня это мотивация.
Пять раз играли с «ПСЖ» — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить. Считаю, что первый тайм для нас получился хорошим. Единственное, что еще нужно сказать: «ПСЖ» невероятно хорошо оборонялся при навесах. Они очень хорошо подбирали вторые мячи. Парижане действовали очень активно, и даже когда мы создавали опасные ситуации, они все равно не позволяли нам нанести завершающий удар", — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.
