Компани: «Баварии» нужно было действовать решительнее в ответном матче с «ПСЖ»

Пять раз играли с «ПСЖ» — дважды победили, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, сегодня. Мы сделали все, что могли, и это тоже необходимо отметить. Считаю, что первый тайм для нас получился хорошим. Единственное, что еще нужно сказать: «ПСЖ» невероятно хорошо оборонялся при навесах. Они очень хорошо подбирали вторые мячи. Парижане действовали очень активно, и даже когда мы создавали опасные ситуации, они все равно не позволяли нам нанести завершающий удар", — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.