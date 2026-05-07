Невеш: «Все футболисты в “ПСЖ” готовы играть даже с травмами»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Очень гордимся проделанной работой. Пришло время праздновать всем вместе и с нашими семьями. Играть против “Баварии” всегда сложно, так как это отличная команда. Знаем, как терпеть, и готовы ко всему. Все футболисты в “ПСЖ” готовы играть даже с травмами. Именно так строятся великие команды», — приводит официальный сайт УЕФА слова Невеша.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
