Дуэ: «В финале с “Арсеналом” будет тяжело, потому что это команда очень высокого уровня»

«Это был невероятный матч, еще один незабываемый вечер в Мюнхене против очень сильного соперника. Нужно отдать должное “Баварии”. О таких матчах мечтаешь с детства. А сейчас все в “ПСЖ” просто хотят насладиться моментом. Невозможно постоянно побеждать только за счет яркой игры. Сегодня наша команда очень хорошо оборонялась, в этом и состоит наша сила. “ПСЖ” умеет и атаковать, и защищаться. В финале с “Арсеналом” будет тяжело, потому что это команда очень высокого уровня», — цитирует официальный сайт УЕФА Дуэ.