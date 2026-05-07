Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэ: «В финале с “Арсеналом” будет тяжело, потому что это команда очень высокого уровня»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

«Это был невероятный матч, еще один незабываемый вечер в Мюнхене против очень сильного соперника. Нужно отдать должное “Баварии”. О таких матчах мечтаешь с детства. А сейчас все в “ПСЖ” просто хотят насладиться моментом. Невозможно постоянно побеждать только за счет яркой игры. Сегодня наша команда очень хорошо оборонялась, в этом и состоит наша сила. “ПСЖ” умеет и атаковать, и защищаться. В финале с “Арсеналом” будет тяжело, потому что это команда очень высокого уровня», — цитирует официальный сайт УЕФА Дуэ.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.

«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.