Энрике: «Характер, который “ПСЖ” показал против “Баварии”, — это очень хороший знак»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов и выход в финал.
«Характер, который “ПСЖ” сегодня показал, — это очень хороший знак. Рады выйти во второй финал Лиги чемпионов подряд. Матч получился невероятно напряженным и сложным. “Бавария” играла на высочайшем уровне. “Бавария” и “ПСЖ” во многом похожи — обе любят высокий прессинг. Очень довольны результатом», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.
«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.