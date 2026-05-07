Райс и Пачо претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду состоялись ответные матчи ½ финала.
В голосовании участвуют полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, который помог лондонской команде обыграть «Атлетико» (1:0), и защитник «ПСЖ» Вильян Пачо, признанный лучшим игроком в матче с «Баварией» (1:1).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
«ПСЖ» и «Арсенал» вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
