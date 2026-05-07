Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кварацхелия назвал самый трудны матч в сезоне

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что это была самая трудная игра в сезоне.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что это была самая трудная игра в сезоне.

«Очень рады выходу в финал. Понимаем, что с “Арсеналом” будет тяжело. “Бавария” — одна из сильнейших команд прямо сейчас, было очень сложно. Пожалуй, самый трудный матч в сезоне. Но мы показали, что можем играть против таких соперников», — цитирует официальный сайт УЕФА Кварацхелию.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.

«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.