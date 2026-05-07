Кварацхелия назвал самый трудны матч в сезоне

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов отметил, что это была самая трудная игра в сезоне.
«Очень рады выходу в финал. Понимаем, что с “Арсеналом” будет тяжело. “Бавария” — одна из сильнейших команд прямо сейчас, было очень сложно. Пожалуй, самый трудный матч в сезоне. Но мы показали, что можем играть против таких соперников», — цитирует официальный сайт УЕФА Кварацхелию.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
