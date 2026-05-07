«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» во втором матче

«Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 108:102. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 26 очков.
Счет в серии 2−0. Третий матч пройдет в субботу, 9 мая, на паркете «Севенти Сиксерс». Начало игры — 02:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Второй раунд.
Второй матч.
«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12).
Н: Брансон (26), Ануноби (24), Таунс (20 + 10 подборов), Бриджес (18).
Ф: Макси (26), Джордж (19), Убре (19), Эджкомб (17).
