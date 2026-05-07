Энрике: «Артета проделал отличную работу в “Арсенале”, финал будет тяжелым»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ничьей в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) отметил, что финал турнира будет тяжелым.
«Я уважаю Микеля Артету! Мы были одноклубниками, когда были детьми, он проделал отличную работу в “Арсенале”. Финал? Это будет трудная и тяжелая игра, но мы верим в наш стиль футбола. У “ПСЖ”, как всегда, была самая сложная жеребьевка на общем этапе… но мы идем в финал», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Энрике в соцсети X.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
