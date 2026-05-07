Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике: «Артета проделал отличную работу в “Арсенале”, финал будет тяжелым»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ничьей в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) отметил, что финал турнира будет тяжелым.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после ничьей в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) отметил, что финал турнира будет тяжелым.

«Я уважаю Микеля Артету! Мы были одноклубниками, когда были детьми, он проделал отличную работу в “Арсенале”. Финал? Это будет трудная и тяжелая игра, но мы верим в наш стиль футбола. У “ПСЖ”, как всегда, была самая сложная жеребьевка на общем этапе… но мы идем в финал», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Энрике в соцсети X.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.

«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов.