Бекхэм: «В первый год работы в “ПСЖ” Энрике практически каждую ночь спал на тренировочной базе»

«Я разговаривал с президентом “ПСЖ” Нассером Аль-Хелаифи, он рассказал, что в первый год работы Луис Энрике практически каждую ночь спал на тренировочной базе, работая над тем, как он хочет, чтобы команда выглядела, как команда играла, кого он хочет видеть в составе. Президент говорил, что никогда не видел ничего подобного», -сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.