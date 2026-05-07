Бекхэм: «В первый год работы в “ПСЖ” Энрике практически каждую ночь спал на тренировочной базе»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм после победы «ПСЖ» над «Баварией» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов рассказал, как главный тренер парижан Луис Энрике начинал свою работу в парижском клубе.
«Я разговаривал с президентом “ПСЖ” Нассером Аль-Хелаифи, он рассказал, что в первый год работы Луис Энрике практически каждую ночь спал на тренировочной базе, работая над тем, как он хочет, чтобы команда выглядела, как команда играла, кого он хочет видеть в составе. Президент говорил, что никогда не видел ничего подобного», -сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.
