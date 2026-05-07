Каземиро ответил на критику Каррагера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что его не беспокоит критика со стороны экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который сейчас работает экспертом на телевидении.
«Сейчас по телевизорку каждый говорит все, что хочет. Я не из тех, кто в это вмешивается. Но это в какой-то степени нормально, потому что я выиграл два титула Лиги чемпионов в матчах против его команды. Возможно, после двух побед над его клубом у него все еще остается некоторая горечь», — приводит Mirror слова Каземиро.
Каземиро выиграл с «Реалом» пять кубков Лиги чемпионов. В финалах 2018 и 2022 годов мадридская команда обыграла «Ливерпуль» — 3:1 и 1:0 соответственно.