Шесть игроков «Реала» имеют конфликт с главным тренером Арбелоа

За несколько дней до матча против «Барселоны» в Ла лиге у главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа конфликтные отношения с шестью игроками, сообщает Football Espana.

По информации источника, в начале этой недели защитники Альваро Каррерас и Антонио Рюдигер подрались на тренировке, а в среду полузащитники Орельен Тшуамени и Федерико Вальверде устроили стычку.

Также у тренера конфликт с Даниэлем Карвахалем, Раулем Асенсио и Дани Себальосом.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Также у «Реала» остались в этом сезоне матчи против «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика».