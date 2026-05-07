Луис Суарес — о непопадании в состав при Маскерано: «Это решения, которые ты просто должен принимать»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал ситуацию, когда бывший главный тренер команды Хавьер Маскерано надолго оставлял его в запасе.
"Очевидно, что в то время Маскерано говорил со мной об этом и объяснил ситуацию. Я понял это и принял без всяких проблем.
Конечно, когда ты начинаешь получать все меньше и меньше игрового времени на поле, ты невольно задаешь себе вопрос: почему? В чем причина? Тем более что по тем минутам, которые я играл, я не показывал плохих результатов. Но что ж, это решения, которые ты просто должен принимать. Моей работой было продолжать усердно трудиться изо дня в день, пытаясь доказать, что я заслуживаю немного больше игрового времени.
Как и карьера любого игрока, не только моя, она проходит через взлеты и падения. Бывают времена, когда ты чувствуешь себя прекрасно, а бывают, когда чувствуешь себя не в своей тарелке. Была дисквалификация, за которой последовал период неучастия в играх, и весь этот опыт на самом деле привел к тому, что я стал спокойнее в определенном смысле, я никогда не выходил и не говорил об этом.
Затем, очевидно, когда ты возвращаешься к игре, ты снова начинаешь чувствовать себя собой, чувствуешь счастье и вовлеченность, что всегда хочешь, и ты обретаешь уверенность. Но это взлеты и падения, через которые проходит каждый игрок, и я, безусловно, пережил их немало на протяжении своей карьеры", — цитирует 39-летнего уругвайца ESPN.
Контракт Суареса с «Интер Майами» действует до 31 декабря 2026 года. В сезоне-2026 в восьми матчах нападающий забил два гола и отдал результативную передачу.
