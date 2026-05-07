Луис Суарес — о непопадании в состав при Маскерано: «Это решения, которые ты просто должен принимать»

Как и карьера любого игрока, не только моя, она проходит через взлеты и падения. Бывают времена, когда ты чувствуешь себя прекрасно, а бывают, когда чувствуешь себя не в своей тарелке. Была дисквалификация, за которой последовал период неучастия в играх, и весь этот опыт на самом деле привел к тому, что я стал спокойнее в определенном смысле, я никогда не выходил и не говорил об этом.