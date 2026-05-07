Президент «ПСЖ» сравнил Заира-Эмери с Джеррардом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после победы парижской команды над «Баварией» (5:4 и 1:1) по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов отметил, что хочет сохранить полузащитника Уоррена Заира-Эмери в клубе на долгие годы.
«Заир-Эмери? Мы хотим иметь своего Стивена Джеррарда в нашем клубе! Конечно, для нас важно, чтобы игроки из академии выходили на поле в составе “ПСЖ”. Заир-Эмери дает много нашей команде», — сказал Аль-Хелаифи в эфире CBS Sports.
20-летний француз является воспитанником «ПСЖ». С 2022 года он выступает за основной состав. В этом сезоне Заир-Эмери сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.
«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
