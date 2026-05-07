Хабиб Нурмагомедов с Хакими и юмористом Бенталья смотрел полуфинал Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»

Французский юморист и актер Малик Бенталья опубликовал в социальных сетях фотографию с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими и российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Они вместе смотрели ответный матч парижской команды против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов на «Альян Арене» в Мюнхене.
«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и благодаря победе в первом матче со счетом 5:4 по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
