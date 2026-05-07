Федерация футбола Мексики заставила игроков из чемпионата приехать в сборную вне окна ФИФА

Федерация футбола Мексики заявила местным игрокам из национального чемпионата, что они будут исключены из состава сборной страны на финальный турнир чемпионат мира-2026, если не явятся на тренировочный сбор, а вместо этого останутся в своих командах, сообщает BBC.
Сбор стартовал 6 мая, он проводится вне установленного ФИФА международного окна и совпадает с плей-офф чемпионата Мексики, а также с матчами Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Был установлен крайний срок: 20:00 по местному времени.
На прошлой неделе федерация объявила 20 игроков чемпионата, отобранных главным тренером сборной Хавьером Агирре для участия в сборе в Мехико; при этом 12 игрокам гарантировано место в составе на финальном турнире чемпионата мира.
«По указанию тренерского штаба любой игрок, который не посетит сегодняшний тренировочный сбор, будет исключен из состава на чемпионат мира», — говорится в заявлении федерации.
Мексика, которая является одной из стран-организаторов турнира этим летом наряду с США и Канадой, объявит свой окончательный состав 1 июня. Команда сыграет товарищеские матчи с Ганой 22 мая, Австралией 31 мая и Сербией 4 июня, а затем начнет групповую стадию турнира матчем против Южной Африки на стадионе «Ацтека» 11 июня.
«Как вам известно, заявление совершенно ясное: кто не придет — вылетит с чемпионата мира. Мы не можем быть гибкими, совсем нет. Никто не нарушал соглашение. До сих пор плей-офф проводился без игроков национальной сборной. До сих пор мы все согласны с тем, что подписали, что обсуждали, что видели — они поддерживали нас безоговорочно. Я здесь, чтобы объяснить, что это уникальный проект, и мы ему преданы. Ничего экстраординарного не произошло, все идёт по плану, при большой поддержке всех — болельщиков, игроков, руководства и прессы. Мы все в одной лодке, и я думаю, что важно сказать вам об этом», — сказал на пресс-конференции тренер сборной Агирре.
«Толука» была вынуждена отпустить в национальную команду нападающего Алексиса Вегу и защитника Хесуса Гальярдо. 7 мая она принимала «Лос-Анджелес» в ответном матче полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:2 в первом матче, 4:0 — во втором).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.