Литвинов — о голе в ворота ЦСКА: «Думаю, это мой лучший гол в карьере»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 рассказал, как ему удалось забить на 10-й минуте встречи.
"Принял, увидел, что игрок справа прессингует и лучшим решением будет пробить. Думаю, это мой лучший гол в карьере.
Мы очень хотели сегодня победить, чтобы пережить эти незабываемые эмоции. Такие матчи запоминаются.
Похоже на гол Глушакова? Может быть, есть что-то. Хотя похоже на гол «Оренбургу». Секрета никакого нет. С «Крыльями», к сожалению, не залетело.
Кого хотел бы увидеть в финале? Там без разницы. Реванш с Динамо? Разве что для них. Хотя и для нас тоже", — рассказал Литвинов.
«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграт с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).
06 мая 20:00 Спартак — ЦСКА 1:0.
