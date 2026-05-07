Литвинов об отмене красной карточки: «Судьи решили не убивать дерби»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 прокомментировал отмену красной карточки хавбеку красно-синих Ивану Облякову на 68-й минуте встречи.
«Отмена красной карточки? Обсуждали этот момент с ребятами. 60, что желтая, 40 — красная. Судьи решили не убивать дерби», — сказал Литвинов.
«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграт с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).
