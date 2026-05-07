Эмери: «Если “Астон Вилла” не завоюет трофей Лиги Европы, это не будет поражением»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест».
"Как правило, мы выходим на более высокий уровень вместе с клубом, с игроками. Мы прогрессируем — и я тоже.
Послезавтра у нас будет возможность ставить новые задачи на настоящее или будущее. Я не думаю, что завтра — это последний шанс для нас или для кого-либо. Игроки, конечно, наслаждаются процессом, который мы проходим. Они осознают трудности футбола, но, учитывая величайший момент, который мы переживаем здесь, в «Астон Вилле», последние три года, мы можем улыбаться и гордиться всем. Но, конечно, мы по-прежнему очень, очень требовательны, очень, очень последовательны во всем, что мы делаем. Это ничего не сломает в нашем мышлении, в нашем процессе, в том, как все улучшается.
Выйти в полуфинал — это огромное достижение. Выиграть трофей очень трудно. Очень, очень, очень трудно. Если мы не завоюем трофей, это не будет поражением. Единственный путь вперед — это продолжать идти, улучшаться, иметь возможности в настоящем и будущем. Сейчас у нас есть возможность, но выигрывает только одна команда. Когда я говорил перед первым матчем, у нас было 25 процентов возможности выиграть трофей. Сейчас, возможно, меньше, потому что мы начали проигрывать. У нас есть шанс 50 процентов или меньше, чтобы сыграть в финале. Таков футбол, и вы должны уважать каждое соревнование, а в Европе вы должны уважать каждую команду", — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест» 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Форест».
