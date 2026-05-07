Эмери: «Если “Астон Вилла” не завоюет трофей Лиги Европы, это не будет поражением»

Выйти в полуфинал — это огромное достижение. Выиграть трофей очень трудно. Очень, очень, очень трудно. Если мы не завоюем трофей, это не будет поражением. Единственный путь вперед — это продолжать идти, улучшаться, иметь возможности в настоящем и будущем. Сейчас у нас есть возможность, но выигрывает только одна команда. Когда я говорил перед первым матчем, у нас было 25 процентов возможности выиграть трофей. Сейчас, возможно, меньше, потому что мы начали проигрывать. У нас есть шанс 50 процентов или меньше, чтобы сыграть в финале. Таков футбол, и вы должны уважать каждое соревнование, а в Европе вы должны уважать каждую команду", — сказал испанский специалист на пресс-конференции.