Литвинов: «Поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26 отметил поддержку болельщиков.

«Первое дерби с болельщиками? Когда был на поле, поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи. Полные трибуны, все секторы забиты! Незабываемые ощущения! Никакого давления, все болельщики наши. Подгоняли нас», — сказал Литвинов.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграт с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

06 мая 20:00 Спартак — ЦСКА 1:0.

