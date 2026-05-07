Литвинов: «Поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи»

«Первое дерби с болельщиками? Когда был на поле, поймал себя на мысли, что столько болельщиков видел в последний раз, когда подавал мячи. Полные трибуны, все секторы забиты! Незабываемые ощущения! Никакого давления, все болельщики наши. Подгоняли нас», — сказал Литвинов.