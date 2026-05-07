Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева — 238. И тут — 226, и это первое место… Просто смешно на это смотреть»

Гандболистка ЦСКА Варвара Семина рассказала о желании выступить на международной арене.

Источник: Спортс‘’

— Чего вам хотелось бы достичь?

— Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им — хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде — такие баллы им поставили… Это же просто смешно.

— Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.

— Вам не понравилось?

— Как выступили наши — понравилось. А в остальном… Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева — 238. И тут — 226 (у американки Алисы Лью — Спортс«“), и это первое место… Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.

— В гандболе, думаете, такое возможно?

— Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.

— Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?

— Хм… А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?

— А как будет более действенно?

— Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении. Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь! — сказала Семина.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше