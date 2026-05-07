Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева — 238. И тут — 226, и это первое место… Просто смешно на это смотреть»

— Чего вам хотелось бы достичь?
— Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им — хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде — такие баллы им поставили… Это же просто смешно.
— Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?
— Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.
— Вам не понравилось?
— Как выступили наши — понравилось. А в остальном… Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева — 238. И тут — 226 (у американки Алисы Лью — Спортс«“), и это первое место… Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.
— В гандболе, думаете, такое возможно?
— Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.
— Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?
— Хм… А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?
— А как будет более действенно?
— Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении. Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь! — сказала Семина.