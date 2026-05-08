Игроки «Реала» прозвали Арбелоа конусом

Несколько игроков «Реала» позволяли себе оскорбления в адрес главного тренера команды Альваро Арбелоа, сообщает Okdiario. Они придумали 43-летнему испанцу прозвищец — конус. Когда тренер узнал об этом, он перестал выпускать этих игроков на поле.
В четверг, 7 мая, появилась информация, что у Арбелоа есть конфликт минимум с шестью игроками в «Реале».
В ближайшем матче «Реал» встретится с «Барселоной». Матч пройдет в воскресенье, 10 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Также у «Реала» остались в этом сезоне матчи против «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика».
