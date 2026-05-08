«Фрайбург» — «Брага»: видеообзор матча Лиги Европы

«Фрайбург» на своем поле выиграл у «Браги» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 3:1.

Источник: Спорт-Экспресс

У немецкой команды дубль оформил Лукас Кюблер, а также один мяч забил Йохан Манзамби. Единственный мяч португальского клуба на счету Пау Виктора.

«Фрайбург» по сумме двух матчей одержал победу (первая игра — 1:2) и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах.