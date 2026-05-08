«Джиро д’Италия». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 147 км с двумя категорийными подъемами

«Джиро д’Италия-2026».
1-й этап.
Несебыр — Бургас, Болгария.
147 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Фавориты.
Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike).
Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
Феликс Галль (Австрия, Decathlon — CMA CMG).
Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain — Victorious).
Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG).
Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS).
Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS).
Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla).
Энрик Мас (Испания, Movistar).
Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
Составы всех команд на «Джиро д’Италия».