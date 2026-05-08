«Джиро д’Италия». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 147 км с двумя категорийными подъемами

8 мая пройдет первый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026».

1-й этап.

Несебыр — Бургас, Болгария.

147 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Фавориты.

Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike).

Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Феликс Галль (Австрия, Decathlon — CMA CMG).

Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain — Victorious).

Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates — XRG).

Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS).

Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS).

Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla).

Энрик Мас (Испания, Movistar).

Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Составы всех команд на «Джиро д’Италия».