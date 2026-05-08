«Кристал Пэлас» — «Шахтер»: видеообзор матча Лиги конференций

«Кристал Пэлас» обыграл «Шахтер» в ответном матче ½ финала Лиги конференций — 2:1. Игра прошла в Лондоне.
У лондонской команды голы забили Педро Энрике и Исмаила Сарр. У гостей единственный забитым мяч на счету Эгиналдо.
«Кристал Пэлас» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Райо Вальекано». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 мая 22:00 Кристал Пэлас — Шахтер 2:1.
Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах.
