Уоткинс: «Все мысли “Астон Виллы” были только об ответном матче с “Ноттингемом”

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
"Блестяще, просто блестяще! В первом матче мы действовали слишком пассивно, и они победили по делу. Но любому сопернику будет сложно у нас дома. Мы ждали этот матч всю неделю. Все наши мысли были только об этом матче.
Буэндия выложил мне мяч как на блюдечке. Оставалось лишь переправить мяч в сетку. Очень рад за него — и ассист, и гол. Все мы работали очень усердно, поэтому, думаю, сложно выбрать лучшего игрока матча. Мы все были огромными молодцами", — цитирует официальный сайт УЕФА Уоткинса.
«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
