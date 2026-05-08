Super Rugby. 13-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Блюз», «Редс» встретятся с «Чифс», другие матчи

Super Rugby.
13-й тур.
8 мая.
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.
Редс (Австралия) — Чифс (Новая Зеландия) — 12.35.
9 мая.
Хайлендерс (Новая Зеландия) — Уоротас (Австралия) — 07.35.
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Харрикейнс (Новая Зеландия) — 10.05.
Брамбис (Австралия) — Вестерн Форс (Австралия) — 12.35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Харрикейнс — 40 очков (10 матчей), Блюз — 38 (11), Чифс — 36 (10), Редс — 27 (10), Крусейдерс — 27 (11), Брамбис — 25 (11), Фиджиан Друа — 20 (11), Уоротас — 20 (10), Хайлендерс — 20 (11), Вестерн Форс — 18 (10), Моана Пасифика — 4 (11).