Super Rugby. 13-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Блюз», «Редс» встретятся с «Чифс», другие матчи

8 и 9 мая пройдут матчи 13-го тура Super Rugby.

Источник: Спортс‘’

Super Rugby.

13-й тур.

8 мая.

Крусейдерс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.

Редс (Австралия) — Чифс (Новая Зеландия) — 12.35.

9 мая.

Хайлендерс (Новая Зеландия) — Уоротас (Австралия) — 07.35.

Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Харрикейнс (Новая Зеландия) — 10.05.

Брамбис (Австралия) — Вестерн Форс (Австралия) — 12.35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Харрикейнс — 40 очков (10 матчей), Блюз — 38 (11), Чифс — 36 (10), Редс — 27 (10), Крусейдерс — 27 (11), Брамбис — 25 (11), Фиджиан Друа — 20 (11), Уоротас — 20 (10), Хайлендерс — 20 (11), Вестерн Форс — 18 (10), Моана Пасифика — 4 (11).