Макгинн: «Астон Вилла» показала одну из своих лучших игр за все время, что я помню"

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Обычно перед матчами я спокоен, но сегодня ощущалось невероятное давление. Думаю, “Астон Вилла” заслуживала того, чтобы выйти в финал. В прошлом у нас уже бывали разочарования в полуфиналах. Я нервничал, но сегодня “Астон Вилла” показала одну из своих лучших игр за все время, что я помню. Конечно, нам отчасти повезло, учитывая обилие травм у “Фореста”. Это немного ослабило соперника, но этим еще надо было воспользоваться, что мы и сделали.
Нам также повезло, что у нас есть тренер, у которого куда более богатый опыт участия в полуфиналах, чем у нас. Сегодня мы отлично со всем справились и показали повсеместно хорошую игру. осле матча начался настоящий праздник, но впереди еще один матч", — цитирует официальный сайт УЕФА Макгинна.
«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
