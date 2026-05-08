United Rugby Championship. 17-й тур. «Глазго» сыграет с «Кардифф Блюз», «Ольстер» против «Стормерс», другие матчи

United Rugby Championship.
17-й тур.
8 мая.
Глазго Уорриорс (Шотландия) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 21.45.
Ольстер (Ирландия) — Стормерс (ЮАР) — 21.45.
9 мая.
Буллс (ЮАР) — Дзебре (Италия) — 14.45.
Шаркс (ЮАР) — Бенеттон (Италия) — 17.00.
Ленстер (Ирландия) — Лайонс (ЮАР) — 19.30.
Оспрейс (Уэльс) — Скарлетс (Уэльс) — 19.30.
Дрэгонс (Уэльс) — Эдинбург (Шотландия) — 21.45.
Коннахт (Ирландия) — Манстер (Ирландия) — 21.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Стормерс — 55 очков (16 игр), Глазго — 55 (16), Лайонс — 52 (16), Ленстер — 50 (16), Манстер — 50 (16), Кардифф Блюз — 50 (16), Буллс — 49 (16), Ольстер — 47 (16), Коннахт — 44 (16), Оспрейс — 35 (16), Шаркс — 35 (16), Эдинбург — 32 (16), Бенеттон — 32 (16), Дрэгонс — 25 (16), Скарлетс — 24 (16), Дзебре — 15 (16).