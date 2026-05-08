United Rugby Championship. 17-й тур. «Глазго» сыграет с «Кардифф Блюз», «Ольстер» против «Стормерс», другие матчи

8 и 9 мая пройдут матчи 17-го тура United Rugby Championship.

8 мая.

Глазго Уорриорс (Шотландия) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 21.45.

Ольстер (Ирландия) — Стормерс (ЮАР) — 21.45.

9 мая.

Буллс (ЮАР) — Дзебре (Италия) — 14.45.

Шаркс (ЮАР) — Бенеттон (Италия) — 17.00.

Ленстер (Ирландия) — Лайонс (ЮАР) — 19.30.

Оспрейс (Уэльс) — Скарлетс (Уэльс) — 19.30.

Дрэгонс (Уэльс) — Эдинбург (Шотландия) — 21.45.

Коннахт (Ирландия) — Манстер (Ирландия) — 21.45.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Стормерс — 55 очков (16 игр), Глазго — 55 (16), Лайонс — 52 (16), Ленстер — 50 (16), Манстер — 50 (16), Кардифф Блюз — 50 (16), Буллс — 49 (16), Ольстер — 47 (16), Коннахт — 44 (16), Оспрейс — 35 (16), Шаркс — 35 (16), Эдинбург — 32 (16), Бенеттон — 32 (16), Дрэгонс — 25 (16), Скарлетс — 24 (16), Дзебре — 15 (16).