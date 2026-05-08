«Реал» обыграл «Хапоэль» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

«Реал» выиграл у «Хапоэля» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 87:78. Игра прошла на арене «Ботевград» в Болгарии.
Самым результативным игроком встречи стал центровой израильской команды Дэниэл Отуру, набравший 29 очков.
«Реал» стал вторым участником «Финала четырех». Ранее «Олимпиакос» в трех матчах обыграл «Монако» (3−0). Остальные финалисты определятся в противостояниях «Валенсия» — «Панатинаикос» (1−2) и «Фенербахче» — «Жальгирис» (2−1).
Евролига.
¼ финала.
Четвертый матч.
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 78:87 (21:23, 15:23, 17:17, 25:24).
Х: Отуру (29), Мицич (18 + 11 передач), Брайант (12).
Р: Гаруба (16), Маледон (14), Хезоня (14), Кампаццо (11).
Счет в серии: 1−3.