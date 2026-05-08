Перейра — о поражении в полуфинале Лиги Европы: «Сегодня было просто невозможно выиграть»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Чтобы сражаться в полуфинале против такого соперника, как “Астон Вилла”, следовало иметь всех игроков в должных кондициях. Однако сразу трех футболистов нам пришлось оставить на скамейке из-за травм. Сложно приезжать сюда, имея столь малый простор для маневра. Через три дня после матча с “Челси” это просто невозможно.
Очень горжусь нашими болельщиками. Они старались помогать нам на протяжении всего нашего долгого пути, но сегодня это было просто невозможно. Жаль. Горжусь и своими игроками, которые очень старались, но были не в том положении, чтобы сражаться в этой игре", — цитирует официальный сайт УЕФА Перейру.
«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
