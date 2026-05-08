Шустер: «Очень сложно подобрать слова, чтобы описать значение выхода в финал Лиги Европы для “Фрайбурга”

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал победу над «Брагой» (3:1) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«То, что мы сделали это все вместе, дарует особое ощущение. Мы вместе сделали этот шаг, вместе поедем в Стамбул, поэтому очень счастливы. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать значение этого момента для “Фрайбурга”. Вы сами видите, насколько все счастливы — это написано у всех на лицах. То же самое чувствую сейчас и я.
Думаю, «Фрайбург» сыграл очень хорошо с самого начала матча. Создали опасный момент еще в равных составах. После удаления игра пошла чуть по другому курсу, и нам потребовалось несколько минут, чтобы перестроиться под ситуацию с численным перевесом. Могли забить еще больше, но случилось так, что в концовке встречи надежды «Браги» возродились, из-за чего последние минуты стали для нас очень напряженными", — цитирует официальный сайт УЕФА Шустера.
«Фрайбург» по сумме двух матчей одержал победу (первая игра — 1:2) и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 мая 22:00 Фрайбург — Брага 3:1.
