Буэндия — о своем голе в полуфинале Лиги Европы: «Это был один из важнейших пенальти в истории “Астон Виллы”

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Понимали, что будет сложный матч. В первой игре “Ноттингем” показал характер, поэтому сегодня нам было важно хорошо начать. Мы на протяжении всего сезона показывали, насколько хорошо можем играть, и снова продемонстрировали это сегодня. Результат просто восхитительный. Безусловно, это был один из важнейших пенальти в истории клуба, но я не ощущал давление. Сохранял спокойствие и на сто процентов знал, что хочу сделать.
Будет просто невероятно принести трофей «Астон Вилле» со всей его богатой историей. Понимаем, что болельщики жаждут этого, и мы будем сражаться", — цитирует официальный сайт УЕФА Буэндию.
«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
