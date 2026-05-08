Эмери: «Играть финал в Стамбуле — это что-то особенное»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Горжусь тем, как “Астон Вилла” провела этот матч. Играть финал в Стамбуле — это что-то особенное, и мы можем гордиться тем, как мы этого добились. Теперь наслаждаемся процессом и выходом в финал: наслаждаемся подготовкой, уважаем соперников, уважаем финал, уважаем “Фрайбург”.
Это был особенный день, болельщики это поняли и создали потрясающую атмосферу. Они передавали нам свою энергию, свои пожелания, и для победы в этом соревновании очень важно показать свою страсть. Игроки фантастически реагировали на поле", — цитирует официальный сайт УЕФА Эмери.
«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 мая 22:00 Астон Вилла — Ноттингем Форест 4:0.
