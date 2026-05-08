Гинтер: «Фрайбург» провел самый важный домашний матч в истории клуба"

Защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер прокомментировал победу над «Брагой» (3:1) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Фрайбург» зашел уже очень далеко, осталось сделать последний шаг. Мы только что провели самый важный домашний матч в истории клуба, а теперь нас ждет самая важная игра в целом. Конечно, мы хотим победить. Это уникальное достижение для «Фрайбурга». Весь день ощущалась особая атмосфера. Очень рад за всех", — цитирует официальный сайт УЕФА Гинтера.
«Фрайбург» по сумме двух матчей одержал победу (первая игра — 1:2) и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
