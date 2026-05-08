Висенс: «Брага» показала крепкий характер в обоих матчах с «Фрайбургом»

Главный тренер «Браги» Карлос Висенс прокомментировал поражение от «Фрайбурга» (1:3) в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Брага» показала крепкий характер в обоих матчах с «Фрайбургом». Многое сработало против нас и в первой игре, но наша команда не раз показывала, что никогда не перестает верить. Мы не жалуемся на трудности, а поднимаемся на ноги и даем бой. То же самое сделали и сегодня. До самого конца матча «Брага» продолжала создавать моменты даже вдесятером. Игроки проявили себя с лучшей стороны в обоих матчах. И теперь надо не горевать, а использовать полученный опыт, чтобы стать сильнее как футболисты, как личности. Игроки верят в то, что мы делаем. «Брага» продолжала оставаться собой даже в такой сложной ситуации", — цитирует официальный сайт УЕФА Висенса.
«Фрайбург» по сумме двух матчей одержал победу (первая игра — 1:2) и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
