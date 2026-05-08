Стрикленд: «В этом дивизионе нет никого, кто мог бы победить Чимаева, кроме меня»

Американский боец Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328 заявил, что никто кроме него не сможет победить Хамзата Чимаева в среднем весе.
"Все хорошо — вес в норме после двух тренировочных сборов подряд, тело в отличной форме. Я чувствую себя хорошо, чувствую себя готовым. У меня был отличный тренировочный лагерь. Никаких травм — очень приятно, что нет никаких болей. Чувствую себя прекрасно.
В этом дивизионе нет никого, кто мог бы его победить, кроме меня. Чимаев — чемпион, но он чертовски мерзкий тип. У меня здесь есть охрана, я уверен, что у него тоже есть охрана — он такой мерзавец и трус, что не может вести себя как мужчина пять дней. Он такой трус. Я просто думаю, что он слабак. Все, с кем он дрался, ломались, но я не сломаюсь. Вы все сами увидите", — приводит официальный сайт UFC слова Стрикленда.
32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.
35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.
Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на аране «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.
