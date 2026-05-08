Полузащитник «Кристал Пэлас» Уортон после выхода в финал ЛК: «Это потрясающее чувство»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций.

«Атмосфера невероятная, видно, как много это значит для южного Лондона — переполненный стадион. Это потрясающее чувство, и я никогда его не забуду. Все в клубе — команда, персонал, болельщики — каждый хочет, чтобы у клуба все было хорошо. Первый трофей за 120 лет мы выиграли в прошлом году, и теперь мы пытаемся добыть еще один для наших болельщиков. Для них это значит все. У тебя идут мурашки по коже, это невероятно», — цитирует 22-летнего англичанина TNT Sports.

В ответном полуфинальном матче «Кристал Пэлас» победил «Шахтер» на своем поле со счетом 2:1. В первой игре на выезде англичане выиграли со счетом 3:1.

В финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано». Матч состоится 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия).

