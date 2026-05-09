Кортес-Акоста толкнул Волкова на битве взглядов перед турниром UFC 328

Российский боец Александр Волков и доминиканец Валдо Кортес-Акоста провели битву взглядов перед турниром UFC 328.
Когда бойцы сошлись лицом к лицу, доминиканец встал в боевую стойку, а россиянин положил руку на плечо сопернику. Спустя несколько минут Кортес-Акоста скинул руку Волкова и толкнул оппонента, на что получил ответный толчок. Волков с улыбкой отреагировал на ситуацию, однако работники службы безопасности и Дана Уайт развели бойцов по углам сцены.
37-летний Волков одержал 39 побед и потерпел 11 поражений в профессиональных ММА. Рекорд 34-летнего Кортеса-Аксоты — 17 побед и 2 поражения.
Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США).
