Кортес-Акоста толкнул Волкова на битве взглядов перед турниром UFC 328

Российский боец Александр Волков и доминиканец Валдо Кортес-Акоста провели битву взглядов перед турниром UFC 328.

Российский боец Александр Волков и доминиканец Валдо Кортес-Акоста провели битву взглядов перед турниром UFC 328.

Когда бойцы сошлись лицом к лицу, доминиканец встал в боевую стойку, а россиянин положил руку на плечо сопернику. Спустя несколько минут Кортес-Акоста скинул руку Волкова и толкнул оппонента, на что получил ответный толчок. Волков с улыбкой отреагировал на ситуацию, однако работники службы безопасности и Дана Уайт развели бойцов по углам сцены.

37-летний Волков одержал 39 побед и потерпел 11 поражений в профессиональных ММА. Рекорд 34-летнего Кортеса-Аксоты — 17 побед и 2 поражения.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

UFC 328: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию.

