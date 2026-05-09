Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев и Стрикленд не провели финальную битву взглядов перед UFC 328

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд после церемонии взвешивания перед турниром UFC 328 не провели битву взглядов, так как начали друг друга оскорблять.

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд после церемонии взвешивания перед турниром UFC 328 не провели битву взглядов, так как начали друг друга оскорблять.

После того, как Чимаев сошел с весов, его начали держать сотрудники службы безопасности и не позволили подойти к Стрикленду, которого тоже удерживали работники UFC. После этого бойцы обменялись оскорблениями. Глава промоушена Дана Уайт стоял между бойцами.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

«Сказал Стриклэнду не шутить про СВО. Он меня услышал». Как российские бойцы работали с соперником Чимаева.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше