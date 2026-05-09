Чимаев и Стрикленд не провели финальную битву взглядов перед UFC 328

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и американец Шон Стрикленд после церемонии взвешивания перед турниром UFC 328 не провели битву взглядов, так как начали друг друга оскорблять.
После того, как Чимаев сошел с весов, его начали держать сотрудники службы безопасности и не позволили подойти к Стрикленду, которого тоже удерживали работники UFC. После этого бойцы обменялись оскорблениями. Глава промоушена Дана Уайт стоял между бойцами.
32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.
35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.
Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.
