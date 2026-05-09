Волков с юмором отреагировал на стычку с Акостой: «Очень страшно завтра будет»

Российский боец Александр Волков с юмором прокомментировал стычку с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой во время битвы взглядов перед турниром UFC 328.

«Я не знаю, что я ему сделал, а вообще он очень большой и злой. Вообще вы это видели? Очень страшно завтра будет. Болейте за меня, пожалуйста. Спасибо», — сказал Волков в интервью пресс-службе UFC.

37-летний Волков одержал 39 побед и потерпел 11 поражений в профессиональных ММА. Рекорд 34-летнего Кортеса-Аксоты — 17 побед и 2 поражения.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

UFC 328: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию.

