Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал «ПСЖ» и главного тренера команды Луиса Энрике за то, что российский голкипер Матвей Сафонов намеренно выносил мяч в аут ударами от ворот в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).
«Это что, шутка такая? Великий Луис Энрике, его тактика — выносить мячи за боковую линию! Круто, пусть тогда переходит на регби!» — приводит RMC Sport слова Дюгарри.
«ПСЖ» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Как же вырос Сафонов в «ПСЖ»! На наших глазах он пишет большую европейскую сагу.