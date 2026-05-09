«Нью-Йорк» третий раз обыграл «Филадельфию»

«Нью-Йорк» переиграл «Филадельфию» в третьем матче плей-офф НБА — 108:94. Игра прошла в Филадельфии на паркете «Ксфинити Мобил Арены».
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Счет в серии стал 3−0. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 22:30 по московскому времени.
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23).
Ф: Убре (22), Эмбиид (18), Макси (17), Джордж (15).
Н: Брансон (33), Бриджес (23), Шэмет (15), Харт (12 + 11 подборов).
Счет в серии: 0−3.