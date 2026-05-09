«Пескара» с Лоренцо Инсинье вылетела в Серию С

В пятницу, 8 мая, «Пескара» сыграла вничью со «Специей» (1:1) в матче 34-го тура Серии В.

В пятницу, 8 мая, «Пескара» сыграла вничью со «Специей» (1:1) в матче 34-го тура Серии В. «Дельфины» не смогли сохранить прописку во втором дивизионе Италии.

Команда финишировала на 19-й строчке в турнирной таблице. Таким образом, спустя год «Пескара» вылетела в третью по силе лигу страны.

Капитаном команды является экс-нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье.

34-летний итальянец присоединился к «Пескаре» на правах свободного агента в январе этого года. В 13 матчах он забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.