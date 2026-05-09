Полузащитник «МЮ» Каземиро доверил жене выбор следующего клуба

Каземиро предоставил жене право выбирать свой следующий клуб, сообщает журналист Сэм Лакхерст.

По информации источника, 34-летний бразилец таким образом хочет отблагодарить супругу за ее поддержку на протяжении всех тех лет, что он играл за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За это время на его счету 159 матчей во всех турнирах, в которых он забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро. Ранее футболист также выступал за «Порту» и «Сан-Паулу».

После 35 туров «Манчестер Юнайтед» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

