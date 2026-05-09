Шмитц стал новым генеральным менеджером «Далласа»

«Даллас» объявил о назначении на пост генерального менеджера Майка Шмитца, который 4 года работал помощником генменеджера в «Портленде». Он будет помогать руководить скаутингом, работой с игроками, стратегическим планированием и организационным взаимодействием между различными подразделениями «Маверикс».
«Присоединение к “Далласу” — это невероятная возможность. Я испытываю огромное уважение к Масаи, группе владельцев и их видению будущего франшизы. Я рад возможности работать вместе с талантливыми людьми, которые уже здесь, и хочу помочь построить организацию чемпионского уровня», — отмети Шмитц.
Это первое назначение нового президента клуба Масаи Уджири, который занял свой пост в середине этой недели.
«Даллас» в сезоне-2025/26 с результатом 26−56 занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.