Тренер «МЮ» Кэррик: «Бруну Фернандеш важная часть нашего проекта»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша из клуба.
«Думаю, видно, что Бруну счастлив и показывает фантастический футбол, возможно, лучший в своей карьере, у него были действительно выдающиеся отрезки. Он выглядит счастливым. Полагаю, теперь ему нужно на высокой ноте подойти к окончанию сезона. Конечно, у него впереди насыщенное лето. Но мы рады, что Бруну с нами. Он важная часть нашего проекта», — приводит слова Кэррика пресс-служба клуба.
Ранее 31-летний португалец был признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (TFWA).
В этом сезоне на счету Фернандеша 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоиомость хавбека в 40 миллионов евро.
