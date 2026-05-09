«Джиро д’Италия». 3-й этап. Гонщики проедут 175 км по маршруту с подъемом второй категории

«Джиро д’Италия-2026».
3-й этап.
Пловдив — София, Болгария.
175 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:15 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) — 9.00,23.
2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 0,04.
3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS).
4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 0,06.
5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek).
6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates — XRG) — 0,10.
7. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility).
8. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché).
9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility).
10. Даррен Рафферти (Ирландия, EF Education — EasyPost).
11. Ян Хирт (Чехия, NSN).
12. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious).
15. Энрик Мас (Испания, Movistar).
16. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)…
36. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,11.