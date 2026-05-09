«Джиро д’Италия». 3-й этап. Гонщики проедут 175 км по маршруту с подъемом второй категории

10 мая пройдет третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026».

3-й этап.

Пловдив — София, Болгария.

175 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:15 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, XDS Astana) — 9.00,23.

2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 0,04.

3. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS).

4. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 0,06.

5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek).

6. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates — XRG) — 0,10.

7. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility).

8. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché).

9. Мартин Хьотта (Норвегия, Uno-X Mobility).

10. Даррен Рафферти (Ирландия, EF Education — EasyPost).

11. Ян Хирт (Чехия, NSN).

12. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

13. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious).

15. Энрик Мас (Испания, Movistar).

16. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)…

36. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,11.